У росіян є перевага в артилерії, але це єдина перевага, — Кулеба
Єдина перевага, яка є у Росії, — це артилерія. Якщо Захід дасть необхідну зброю, ЗСУ переможуть у цій війні
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.
Він закликав Німеччину та інших партнерів прискорити постачання важкого озброєння.
"Кожна одиниця підсилює нас і дозволяє наблизитися до того дня, коли ми відстоїмо мир для себе і всієї Європи", - сказав Кулеба.
Міністр переконаний, що коли союзники дадуть необхідну зброю, Україна переможе в цій війні.
"У них є перевага в артилерії, і вони використовують її повною мірою, але це їх єдина перевага. Якщо ми придбаємо розумну кількість важкої зброї й сучасних артилерійських систем, ми зможемо переломити хід подій на свою користь", - сказав Дмитро Кулеба.
- 24 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська на фронті можуть застосовувати по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.
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