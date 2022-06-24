У росіян є перевага в артилерії, але це єдина перевага, — Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

Він закликав Німеччину та інших партнерів прискорити постачання важкого озброєння.

"Кожна одиниця підсилює нас і дозволяє наблизитися до того дня, коли ми відстоїмо мир для себе і всієї Європи", - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що коли союзники дадуть необхідну зброю, Україна переможе в цій війні.

"У них є перевага в артилерії, і вони використовують її повною мірою, але це їх єдина перевага. Якщо ми придбаємо розумну кількість важкої зброї й сучасних артилерійських систем, ми зможемо переломити хід подій на свою користь", - сказав Дмитро Кулеба.

24 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська на фронті можуть застосовувати по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.

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