У росіян лишився лише людський ресурс, - Буданов

Про це Буданов сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Не має у нього (Володимира Путіна, - ред.) ресурсу. Окрім людського у нього більше ніякого ресурсу немає", - наголосив очільник розвідки.

Він зазначив, що у Росії вже вичерпні запаси військово-промислового комплексу та економіки, але залишились людські ресурси.

"Людський - є. От ті, хто там кажуть, що у них там багато загиблих: вони не замислюються. Військового матеріалу у них дуже багато, але це єдине, що в них є в достатній кількості", - підсумував Буданов.

За його словами, військово-промисловий комплекс РФ не справляється з потребами війни, тому намагається придбати боєприпаси в Північній Кореї, Ірані, Африці, Кубі тощо.

Від моменту розпаду Радянського Союзу, російські запаси не поповнювалися, а лише продавалися, вважає Буданов.

"Росія завжди в останні роки була друга-третя країна по експорту, а в неї ще є чорний експорт. І в чорний експорт якраз все і йшло. Навіть набагато більше, ніж в білий. Розпродавали це все. Коли почалася війна, всі зустріли її з чим було, пройшло пів року і почали їздити в Іран, шукати, де б снаряди купити", - сказав він.