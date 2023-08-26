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Війна з Росією: хроніка
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У росіян лишився лише людський ресурс, - Буданов

26 серпня, 2023 субота
18:43
Війна з Росією Кирило Буданов

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Росія вичерпала свої запаси військово-промислового комплексу: наразі у неї залишився лише людський ресурс

Про це Буданов сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Не має у нього (Володимира Путіна, - ред.) ресурсу. Окрім людського у нього більше ніякого ресурсу немає", - наголосив очільник розвідки. 

Він зазначив, що у Росії вже вичерпні запаси військово-промислового комплексу та економіки, але залишились людські ресурси. 

"Людський - є. От ті, хто там  кажуть, що у них там багато загиблих: вони не замислюються. Військового матеріалу у них дуже багато, але це єдине, що в них є в достатній кількості", - підсумував Буданов. 

За його словами, військово-промисловий комплекс РФ не справляється з потребами війни, тому намагається придбати боєприпаси в Північній Кореї, Ірані, Африці, Кубі тощо.

Від моменту розпаду Радянського Союзу, російські запаси не поповнювалися, а лише продавалися, вважає Буданов. 

"Росія завжди в останні роки була друга-третя країна по експорту, а в неї ще є чорний експорт. І в чорний експорт якраз все і йшло. Навіть набагато більше, ніж в білий. Розпродавали це все. Коли почалася війна, всі зустріли її з чим було, пройшло пів року і почали їздити в Іран, шукати, де б снаряди купити", - сказав він. 

  • Раніше Кирило Буданов повідомив, що мобілізація на території РФ не припиняється. Російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну.

Росія
російська армія
окупанти
ГУР
Кирило Буданов
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