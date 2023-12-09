У російській ракеті Х-101 російських чипів немає, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив представник центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ Андрій Рудик в ефірі "Ми-Україна".

"Ми можемо побачити, що це лише одна із невеличких складових… Для чого потрібен цей компонент - він здійснює електронні обрахунки, обчислює їх і безпосередньо передає дані на бортовий комп'ютер для звіряння, наприклад, з координатами, які задані в ракету і таке інше", - сказав він.

Також Рудик додав, що не лише у російських ракетах, а і в безпілотниках є іноземні комплектуючі.