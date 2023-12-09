У російській ракеті Х-101 російських чипів немає, - Генштаб ЗСУ
У сучасних російських ракетах майже виключно використовуються чіпи іноземного виробництва. Зокрема, у ракеті X-101 не було виявлено мікросхем від РФ
Про це повідомив представник центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ Андрій Рудик в ефірі "Ми-Україна".
"Ми можемо побачити, що це лише одна із невеличких складових… Для чого потрібен цей компонент - він здійснює електронні обрахунки, обчислює їх і безпосередньо передає дані на бортовий комп'ютер для звіряння, наприклад, з координатами, які задані в ракету і таке інше", - сказав він.
Також Рудик додав, що не лише у російських ракетах, а і в безпілотниках є іноземні комплектуючі.
- Після обстрілів мирних населених пунктів на Запоріжжі виявили залишки російських ракет із платами іноземного виробництва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе