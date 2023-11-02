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У залишках нової російської ракети С-400 знайшли іноземну плату, - ОП

2 листопада, 2023 четвер
10:05
Війна з Росією російська ракета Харків

Унаслідок обстрілів мирних населених пунктів на Запоріжжі виявили залишки російських ракет із платами іноземного виробництва

Про це інформує керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Іноземна плата нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400. Її дальність - 380-400 км", - написав він.

Єрмак наголосив, що залишки ракети знайшли на Запорізькому напрямку.

На фото: частина ракети

Фото: Андрій Єрмак

"Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота", - додав керівник Офісу президента.

Що відомо про іноземні компоненти в ракетах

Раніше в ГУР оприлюднили перелік іноземних компаній, які постачають Росії чипи для ракет, які вона запускає по Україні. Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку 1982 року під назвою ГЛОНАСС. Це своєрідний аналог GPS. ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії: Linx Technologies (США); Broadcom (США); Qualcomm (США); Telit (США); Maxim Integrated (США); TRIMBLE (США); Cavli Wireless (США); u-blox AG (Швейцарія); STMicroelectronics (Швейцарія); Sierra Wireless (Канада); NovAtel (Канада); Septentrio (Бельгія); Antenova (Британія).

Росія закуповує ці мікрочипи через численні підставні компанії.

14 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у кожній ракеті, якою РФ обстрілює українські міста, є по 40 іноземних комплектуючих.

Також секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що РФ могла закупити іноземні деталі для ракет до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

24 липня видання Politico повідомило, що Китай може таємно постачати Росії нелетальне оснащення та товари подвійного призначення для її армії – про це свідчать митні документи.

Російське видання "Верстка" у своєму розслідуванні з'ясувало, що РФ лише за останні пів року імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній, які використовуються, зокрема, для виробництва озброєнь, на суму понад пів мільярда доларів. На мільйони доларів завезено верстати для оборонної промисловості, на 171 мільйон – західні запчастини для цивільної авіації.

російська армія
окупанти
Запорізька область
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