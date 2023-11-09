У російському полоні перебувають щонайменше 25 журналістів, - НСЖУ

Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, пише "Укрінформ".

"Щонайменше 25 журналістів знаходяться в полоні. Ми називаємо полоном і утримання у місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів. Наприклад, утримання в неволі Владислава Єсипенка, Ірини Данилович, яких несправедливо затримала окупаційна російська влада в Криму і їх утримує в тюрмах", - сказав він.

За словами Томіленка, так само в полоні знаходяться і журналісти, яких затримали на тимчасово окупованих з часу початку повномасштабного вторгнення територій України. Зокрема, Вікторія Рощина зникла після того, як поїхала виконувати професійний обовʼязок на тимчасово окуповану територію.

Крім того, росіяни утримують в полоні Ірину Левченко, яка висвітлювала події у Мелітополі, Запоріжжі. Також журналіст інформаційного агентства "УНІАН" Дмитро Хвилюка, якого окупанти забрали в полон під час спроби окупації Києва і Київщини.