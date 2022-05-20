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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель, - Гайдай

У Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель, - Гайдай

20 травня, 2022 п'ятниця
12:57
війна з Росією Рубіжне

Від промислового міста Рубіжне залишились розграбовані й випалені цегляні коробки, його доведеться відбудовувати з нуля

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища", - розповів він.

До початку повномасштабного вторгнення у Рубіжному проживали понад 60 000 мешканців.

Тих, кому не вдалося евакуюватися, російські терористи депортували в Росію та на тимчасово окуповані території.

Також у місті залишаються люди, які мешкають у підвалах та знаходяться в заручниках так званих "кадирівців".

"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля", - додав Гайдай.

  • Нагадаємо, окупанти взяли під контроль майже все Рубіжне, проте на околицях не можуть просуватись завдяки роботі українських нацгвардійців.

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руйнування
окупанти
Рубіжне
Сергій Гайдай
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