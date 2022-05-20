У Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища", - розповів він.



До початку повномасштабного вторгнення у Рубіжному проживали понад 60 000 мешканців.



Тих, кому не вдалося евакуюватися, російські терористи депортували в Росію та на тимчасово окуповані території.



Також у місті залишаються люди, які мешкають у підвалах та знаходяться в заручниках так званих "кадирівців".

"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля", - додав Гайдай.

Нагадаємо, окупанти взяли під контроль майже все Рубіжне, проте на околицях не можуть просуватись завдяки роботі українських нацгвардійців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb