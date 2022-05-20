У Рубіжному на Луганщині не залишилося вцілілих будівель, - Гайдай
Від промислового міста Рубіжне залишились розграбовані й випалені цегляні коробки, його доведеться відбудовувати з нуля
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища", - розповів він.
До початку повномасштабного вторгнення у Рубіжному проживали понад 60 000 мешканців.
Тих, кому не вдалося евакуюватися, російські терористи депортували в Росію та на тимчасово окуповані території.
Також у місті залишаються люди, які мешкають у підвалах та знаходяться в заручниках так званих "кадирівців".
"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля", - додав Гайдай.
- Нагадаємо, окупанти взяли під контроль майже все Рубіжне, проте на околицях не можуть просуватись завдяки роботі українських нацгвардійців.
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