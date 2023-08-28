У Румунії перевірять усі заправки після вибухів АЗС

Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

"Від завтрашнього дня по всій країні всі газозаправні станції будуть перевірені. Крім того, там, де будуть виявлені порушення, які можуть призвести до загибелі людей або створять загрозу для людей, діяльність буде закрита на місці", - йдеться у повідомленні.

За його словами, якщо буде потрібно, то влада внесе законодавчі зміни протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів і без того, щоб певні люди намагалися зберегти свій бізнес, навіть якщо він незаконний.

Прем'єр-міністр додав, що "всі, хто несе пряму або моральну відповідальність за цю трагедію, заплатять, незалежно від того, хто вони і які посади обіймають".