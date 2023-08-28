У Румунії перевірять усі заправки після вибухів АЗС
З понеділка, 28 серпня, у Румунії почнуть перевіряти усі АЗС після вибуху на заправній станції LPG зі зрідженим газом, внаслідок якого загинули дві людини, ще 57 отримали опіки
Про це повідомив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.
"Від завтрашнього дня по всій країні всі газозаправні станції будуть перевірені. Крім того, там, де будуть виявлені порушення, які можуть призвести до загибелі людей або створять загрозу для людей, діяльність буде закрита на місці", - йдеться у повідомленні.
За його словами, якщо буде потрібно, то влада внесе законодавчі зміни протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів і без того, щоб певні люди намагалися зберегти свій бізнес, навіть якщо він незаконний.
Прем'єр-міністр додав, що "всі, хто несе пряму або моральну відповідальність за цю трагедію, заплатять, незалежно від того, хто вони і які посади обіймають".
- Увечері суботи, 26 серпня, у румунському окрузі Креведія стався вибух на заправній станції LPG зі зрідженим газом, внаслідок чого загинули дві людини, 57 отримали опіки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.02Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе