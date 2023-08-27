У Румунії стався вибух на газовій заправці: одна людина загинула та 57 поранено
Увечері суботи, 26 серпня, у румунському окрузі Креведія стався вибух на заправній станції LPG зі зрідженим газом, внаслідок чого одна людина загинула, 57 отрмали опіки
Про це інформує Europa Libera Romania.
Зазначається, що вибухи сталися на трасі DN1A, приблизно за 30 км від румунської столиці Бухареста. За наявною інформацією, після перевірок заправну станцію закрили, однак вона продовжила свою роботу. На заправці містилося шість 10000-літрових резервуарів, два з яких були повністю заповнені.
Влада активувала "червоний план втручання", а лікарня Флореаска - "білий план", тобто весь медичний персонал викликали до лікарні для посилення лінії охорони.
Зазначається, що останні три вибухи пролунали, коли пожежники вже почали приборкувати полум'я. Через це постраждало багато рятувальників. Станом на ранок 27 серпня відомо про 58 постраждалих, 39 з них - пожежники.
Внаслідок пожежі одна людина померла в лікарні після зупинки дихання - у неї стався серцевий напад.
Також у міністерстві внутрішніх справ створили кризовий штаб. До його складу увійшов прем'єр-міністр Марчел Чолаку.
- Напередодні у російському Дагестані також стався вибух на АЗС, де загинули понад 30 людей. Згідно з попередніми даними причиною вибуху на автозаправній станції у Махачкалі могло стати порушення зберігання агрохімікатів із пожежонебезпечними характеристиками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе