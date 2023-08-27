У Румунії стався вибух на газовій заправці: одна людина загинула та 57 поранено

Про це інформує Europa Libera Romania.

Зазначається, що вибухи сталися на трасі DN1A, приблизно за 30 км від румунської столиці Бухареста. За наявною інформацією, після перевірок заправну станцію закрили, однак вона продовжила свою роботу. На заправці містилося шість 10000-літрових резервуарів, два з яких були повністю заповнені.

Влада активувала "червоний план втручання", а лікарня Флореаска - "білий план", тобто весь медичний персонал викликали до лікарні для посилення лінії охорони.

Зазначається, що останні три вибухи пролунали, коли пожежники вже почали приборкувати полум'я. Через це постраждало багато рятувальників. Станом на ранок 27 серпня відомо про 58 постраждалих, 39 з них - пожежники.

Внаслідок пожежі одна людина померла в лікарні після зупинки дихання - у неї стався серцевий напад.

Також у міністерстві внутрішніх справ створили кризовий штаб. До його складу увійшов прем'єр-міністр Марчел Чолаку.