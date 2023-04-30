Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що типовий лист, який приходить користувачам, повідомляє, що для їхньої посилки начебто вказана хибна адреса та просять вказати правильні дані, скориставшись посиланням, щоб уникнути повернення.

Після переходу за посиланням у формі пропонують вводити особисті дані та інформацію про банківську картку.

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Додається, що перевірка підтвердила, що IP-адреса розташована у Росії, і схоже, що повідомлення розсилає група зловмисників з РФ.

Розсилка навряд чи зможе ввести в оману людей, які не чекають посилку від конкретної компанії, але загрозу вирішили розповісти у теленовинах.