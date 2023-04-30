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У Румунії помітили масштабні фішингові розсилки: підозрюють російських хакерів

30 квітня, 2023 неділя
12:35
Світ Російські хакери

Мешканців Румунії останніми днями отримують електронні повідомлення від імені реальної компанії доставки із посиланням, за яким у користувачів намагаються виманити банківські дані

Про це повідомляє Digi24. 

Зазначається, що типовий лист, який приходить користувачам, повідомляє, що для їхньої посилки начебто вказана хибна адреса та просять вказати правильні дані, скориставшись посиланням, щоб уникнути повернення. 

Після переходу за посиланням у формі пропонують вводити особисті дані та інформацію про банківську картку.

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Додається, що перевірка підтвердила, що IP-адреса розташована у Росії, і схоже, що повідомлення розсилає група зловмисників з РФ. 

Розсилка навряд чи зможе ввести в оману людей, які не чекають посилку від конкретної компанії, але загрозу вирішили розповісти у теленовинах.

  • 29 квітня повідомлялося, що хакери атакують держоргани України під виглядом оновлення операційної системи.
Росія
Румунія
Війна з Росією
хакер
хакерські атаки
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