У Румунії провели пошуки уламків російського дрона після атаки на Ізмаїл

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Румунії.

"Команда фахівців ВПС Румунії вирушила на місце події, щоб розслідувати повідомлені ситуації. Поки що не було виявлено конкретних елементів, які б доводили поширені гіпотези", - йдеться в заяві.

Російські дрони, які атакували Ізмаїл у ніч з 1 на 2 серпня, налякали мешканців румунської комуни Чаталкіой, що поблизу кордону з Україною. Люди розповідали, що бачили й чули дрони, які пролітали над їхніми будинками. Один з дронів навіть впав у лісі, але його уламки так і не були знайдені. У деяких жителів комуни розбилися вікна.

"Безпілотники, використані Російською Федерацією у незаконних та невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", - уточнюють у відомстві.

У Міністерстві оборони додали, що посилили заходи безпеки й постійно контролюють сухопутний, морський, повітряний простори та співпрацює з НАТО.