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У Румунії провели пошуки уламків російського дрона після атаки на Ізмаїл

3 серпня, 2023 четвер
20:52
Війна з Росією

Міноборони Румунії провело в прикордонні пошуки уламків безпілотника російської армії. Жодних ознак техніки там не знайшли

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Румунії.

"Команда фахівців ВПС Румунії вирушила на місце події, щоб розслідувати повідомлені ситуації. Поки що не було виявлено конкретних елементів, які б доводили поширені гіпотези", - йдеться в заяві.

Російські дрони, які атакували Ізмаїл у ніч з 1 на 2 серпня, налякали мешканців румунської комуни Чаталкіой, що поблизу кордону з Україною. Люди розповідали, що бачили й чули дрони, які пролітали над їхніми будинками. Один з дронів навіть впав у лісі, але його уламки так і не були знайдені. У деяких жителів комуни розбилися вікна.

"Безпілотники, використані Російською Федерацією у незаконних та невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", - уточнюють у відомстві.

У Міністерстві оборони додали, що посилили заходи безпеки й постійно контролюють сухопутний, морський, повітряний простори та співпрацює з НАТО.

  • 2 серпня російські окупанти атакували Україну дронами. Їхньою ціллю стали порти в Одеській області. Під ударом РФ був порт в Ізмаїлі, там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Загалом за ніч росіяни пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.

Світ
Румунія
російська армія
Одещина
окупанти
безпілотник
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