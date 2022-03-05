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У Ryanair запевнили, що будуть першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після війни

5 березня, 2022 субота
10:29
війна з Росією Літак Raynair

Лоукостер стане першою авіакомпанією, яка відновить польоти до України. Однак в компанії прогнозують, що авіарейси не відновитися до наступної зими.

Про це повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Майкл О’Лірі пообіцяв, що лоукостер буде першою авіакомпанією, яка повернеться до польотів в Україну, однак знищення Росією радарів і систем керування польотами у великих українських аеропортах означає, що процес може бути повільним.

"Ми будемо першою авіакомпанією, яка повернеться до польотів в Україну, коли це буде безпечно – коли нам це дозволять європейські агенції безпеки. Але я підозрюю, що це займе, ймовірно, цього літа, а може, і наступної зими, перш ніж ці системи будуть відновлені в українських аеропортах, коли українці, сподіваюся, виженуть кацапів і відправлять їх туди, звідки вони прийшли", – розповів виконавчий директор Ryanair.

Зауважимо, Ryanair є найбільшою авіакомпанією, яка виконувала рейси до чотирьох міст України: Києва, Харкова, Одеси та Львова. 

  • Нагадаємо, вчора саміт НАТО прийняв рішення не робити безпілотну зону над територією України. Президент Зеленський заявив, що таким чином НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст.

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