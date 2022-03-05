У Ryanair запевнили, що будуть першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після війни

Про це повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі.

Майкл О’Лірі пообіцяв, що лоукостер буде першою авіакомпанією, яка повернеться до польотів в Україну, однак знищення Росією радарів і систем керування польотами у великих українських аеропортах означає, що процес може бути повільним.

"Ми будемо першою авіакомпанією, яка повернеться до польотів в Україну, коли це буде безпечно – коли нам це дозволять європейські агенції безпеки. Але я підозрюю, що це займе, ймовірно, цього літа, а може, і наступної зими, перш ніж ці системи будуть відновлені в українських аеропортах, коли українці, сподіваюся, виженуть кацапів і відправлять їх туди, звідки вони прийшли", – розповів виконавчий директор Ryanair.

Зауважимо, Ryanair є найбільшою авіакомпанією, яка виконувала рейси до чотирьох міст України: Києва, Харкова, Одеси та Львова.

Нагадаємо, вчора саміт НАТО прийняв рішення не робити безпілотну зону над територією України. Президент Зеленський заявив, що таким чином НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст.

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