У Ryanair запевнили, що будуть першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після війни
Лоукостер стане першою авіакомпанією, яка відновить польоти до України. Однак в компанії прогнозують, що авіарейси не відновитися до наступної зими.
Про це повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі.
Майкл О’Лірі пообіцяв, що лоукостер буде першою авіакомпанією, яка повернеться до польотів в Україну, однак знищення Росією радарів і систем керування польотами у великих українських аеропортах означає, що процес може бути повільним.
"Ми будемо першою авіакомпанією, яка повернеться до польотів в Україну, коли це буде безпечно – коли нам це дозволять європейські агенції безпеки. Але я підозрюю, що це займе, ймовірно, цього літа, а може, і наступної зими, перш ніж ці системи будуть відновлені в українських аеропортах, коли українці, сподіваюся, виженуть кацапів і відправлять їх туди, звідки вони прийшли", – розповів виконавчий директор Ryanair.
Зауважимо, Ryanair є найбільшою авіакомпанією, яка виконувала рейси до чотирьох міст України: Києва, Харкова, Одеси та Львова.
- Нагадаємо, вчора саміт НАТО прийняв рішення не робити безпілотну зону над територією України. Президент Зеленський заявив, що таким чином НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст.
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