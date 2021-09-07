У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом

Про це повідомляє Coindesk.

Відтепер громадяни Сальвадору можуть скористатись урядовим цифровим гаманцем Chivo, який дозволяє розраховуватися за придбання товарів та послуг на території країни криптовалютою, що автоматично переводитиметься у долари США і назад.

Уряд Сальвадору також забезпечив стартову суму, еквівалентну 30 доларам США, у кожному такому гаманці громадянина країни.



On September 7, El Salvador will officially begin using #Bitcoin as its national currency alongside the U.S. dollar. Every cyber hornet I know is planning to buy $30 in BTC tomorrow in solidarity with the people of #ElSalvador and their leader @nayibbukele. Will you join us? — Michael Saylor (@michael_saylor) September 6, 2021