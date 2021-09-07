У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом
З 7 вересня криптовалюта Bitcoin стала офіційним платіжним засобом у Республіці Ель-Сальвадор
Про це повідомляє Coindesk.
Відтепер громадяни Сальвадору можуть скористатись урядовим цифровим гаманцем Chivo, який дозволяє розраховуватися за придбання товарів та послуг на території країни криптовалютою, що автоматично переводитиметься у долари США і назад.
Уряд Сальвадору також забезпечив стартову суму, еквівалентну 30 доларам США, у кожному такому гаманці громадянина країни.
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