У Сан-Франциско авто врізалось у консульство Китаю, поліція застрелила водія

Про це пише BBC.

"Коли поліцейські прибули сюди на місце події, вони виявили, що автомобіль зупинився в вестибюлі китайського консульства. Офіцери увійшли, зв’язалися з підозрюваним, і з боку офіцера сталася стрілянина Пізніше підозрюваний помер в лікарні", - сказав речник поліції Сан-Франциско.

У консульстві Китаю засудили інцидент і зазначили, що він становить "серйозну загрозу" для безпеки його персоналу та інших людей на місці події.

"Ми рішуче засуджуємо цю насильницьку атаку і залишаємо за собою право притягнути відповідальність за інцидент", - додали в китайському консульстві.

Наразі точно невідомо, скільки людей перебувало в офісі під час інциденту. Проте також не надходила інформація про постраждалих.

Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило невідому особу у проникненні в консульство, щоб завдати шкоди людям в офісі. З того часу консульство тимчасово закрило частину свого офісу та подало звернення до США, закликавши владу забезпечити належний розгляд цього питання.

Поліція повідомила, що ведеться відкрите та активне розслідування, але не розкрила багато інформації.