У Санкт-Петербурзі стався вибух у бомбосховищі біля військкомату

Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

Зазначається, що саморобний вибуховий пристрій був захований у вентиляційній шахті, яка веде до бомбосховища.

За попередньою інформацією, пристрій складався зі 100-150 грамів пороху та радіомодуля з батарейкою.

В результаті вибуху шахта зазнала незначних пошкоджень, про постраждалих не повідомляється. На місці працюють співробітники правоохоронних органів та ФСБ.