У Санкт-Петербурзі стався вибух у бомбосховищі біля військкомату
У російському Санкт-Петербурзі у вівторок, 5 вересня, стався вибух у дворі військкомату у вентиляційній шахті, що веде до бомбосховища
Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".
Зазначається, що саморобний вибуховий пристрій був захований у вентиляційній шахті, яка веде до бомбосховища.
За попередньою інформацією, пристрій складався зі 100-150 грамів пороху та радіомодуля з батарейкою.
В результаті вибуху шахта зазнала незначних пошкоджень, про постраждалих не повідомляється. На місці працюють співробітники правоохоронних органів та ФСБ.
- Нагадаємо, 15 серпня у Ленінградській області виникла велика пожежа на ключовому електровузлі регіону. Об'єкт перебуває в управлінні "ФСК ЄЕС". Організація обслуговує понад 140 тисяч кілометрів ліній електропередачі та понад 900 підстанції.
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