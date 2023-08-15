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Поблизу Санкт-Петербурга сталася пожежа на ключовій електропідстанції регіону, - ЗМІ

15 серпня, 2023 вiвторок
22:23
Світ Росія, РФ, пожежа

У Ленінградській області виникла велика пожежа на ключовому електровузлі регіону, її гасіння ускладнене високою напругою

Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на РЕН ТВ.

У Ленінградській області виникла потужна пожежа на підстанції "Східна" – ключовій ланці енергосистеми регіону.

У гасінні пожежі є великі складнощі, оскільки обладнання під високою напругою. Підстанцію знеструмили.

Об'єкт перебуває в управлінні "ФСК ЄЕС". Організація обслуговує понад 140 тисяч кілометрів ліній електропередачі та понад 900 підстанції, зазначає РЕН ТВ.

У компанії, яка є оператором підстанції "Східна" в Ленінградській області заявили, що наслідків для споживачів у зв'язку з займанням на підстанції 330 кВ "Східна" не було. Електропостачання здійснюється у штатному режимі. Причини інциденту – технологічні порушення в роботі обладнання. Наразі загоряння локалізується силами МНС Росії.

  • Нагадаємо, напередодні у Махачкалі на АЗС й суміжних територіях відбулася серія вибухів та велика пожежа, постраждали понад 80 людей, щонайменше 35 загинули.
  • Правоохоронці Росії назвали основною версією вибухів на АЗС та СТО в Махачкалі порушення зберігання агрохімікатів із пожежонебезпечними характеристиками, зокрема селітри.

Росія
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