Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на РЕН ТВ.

У Ленінградській області виникла потужна пожежа на підстанції "Східна" – ключовій ланці енергосистеми регіону.

У гасінні пожежі є великі складнощі, оскільки обладнання під високою напругою. Підстанцію знеструмили.

Об'єкт перебуває в управлінні "ФСК ЄЕС". Організація обслуговує понад 140 тисяч кілометрів ліній електропередачі та понад 900 підстанції, зазначає РЕН ТВ.

У компанії, яка є оператором підстанції "Східна" в Ленінградській області заявили, що наслідків для споживачів у зв'язку з займанням на підстанції 330 кВ "Східна" не було. Електропостачання здійснюється у штатному режимі. Причини інциденту – технологічні порушення в роботі обладнання. Наразі загоряння локалізується силами МНС Росії.