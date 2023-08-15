Поблизу Санкт-Петербурга сталася пожежа на ключовій електропідстанції регіону, - ЗМІ
У Ленінградській області виникла велика пожежа на ключовому електровузлі регіону, її гасіння ускладнене високою напругою
Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на РЕН ТВ.
У Ленінградській області виникла потужна пожежа на підстанції "Східна" – ключовій ланці енергосистеми регіону.
У гасінні пожежі є великі складнощі, оскільки обладнання під високою напругою. Підстанцію знеструмили.
Об'єкт перебуває в управлінні "ФСК ЄЕС". Організація обслуговує понад 140 тисяч кілометрів ліній електропередачі та понад 900 підстанції, зазначає РЕН ТВ.
У компанії, яка є оператором підстанції "Східна" в Ленінградській області заявили, що наслідків для споживачів у зв'язку з займанням на підстанції 330 кВ "Східна" не було. Електропостачання здійснюється у штатному режимі. Причини інциденту – технологічні порушення в роботі обладнання. Наразі загоряння локалізується силами МНС Росії.
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