Про це інформує в телеграмі Борівська селищна рада.

У Боровій запрацював так званий пенсійний фонд, який очолила ексспівробітниця контрольно-ревізійного управління. У цьому загладі й агітують отримувати російські паспорти.

"Пенсіонерам видають грошову допомогу у розмірі 10 тис. рублів та обіцяють виплату пенсій по 8 тис. рублів. За попередньою інформацією, пенсію обіцяють виплачувати тим пенсіонерам, які оформлять собі російські паспорти", - йдеться в повідомленні.

Селищна рада повідомляє, що на території громади є незначна кількість військ РФ, які здебільшого перебувають в лісі за межами населених пунктів.

Крім того, у місцевій лікарні побільшало хворих.

"У терапевтичному відділенні Борівської центральної лікарні останнім часом помітно збільшилася кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. У людей в умовах війни та окупації внаслідок постійного емоційно-психологічного напруження загострюються хронічні хвороби. Найчастіше за медичною допомогою звертаються люди із захворюваннями серцево-судинної системи", - додали в селищній раді.

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