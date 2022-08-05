У селищі на Харківщині окупанти обіцяють пенсії за отримання паспорта РФ
У тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області російські загарбники обіцяють видавати пенсії за отримання паспорта РФ
Про це інформує в телеграмі Борівська селищна рада.
У Боровій запрацював так званий пенсійний фонд, який очолила ексспівробітниця контрольно-ревізійного управління. У цьому загладі й агітують отримувати російські паспорти.
"Пенсіонерам видають грошову допомогу у розмірі 10 тис. рублів та обіцяють виплату пенсій по 8 тис. рублів. За попередньою інформацією, пенсію обіцяють виплачувати тим пенсіонерам, які оформлять собі російські паспорти", - йдеться в повідомленні.
Селищна рада повідомляє, що на території громади є незначна кількість військ РФ, які здебільшого перебувають в лісі за межами населених пунктів.
Крім того, у місцевій лікарні побільшало хворих.
"У терапевтичному відділенні Борівської центральної лікарні останнім часом помітно збільшилася кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні. У людей в умовах війни та окупації внаслідок постійного емоційно-психологічного напруження загострюються хронічні хвороби. Найчастіше за медичною допомогою звертаються люди із захворюваннями серцево-судинної системи", - додали в селищній раді.
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