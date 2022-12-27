У Сербії невідомі розмалювали літерами Z мурал, присвячений Лесі Українці

Про це повідомляє N1.

Про акт вандалізму розповіли в українському посольстві. Зазначається, що цей мурал у центрі Белграда створили громадяни міста без участі посольства.

"Портрет великої жінки, яка все життя закликала до любові, вандали навмисно закрили символами російської агресії та національної ворожнечі "Z". Меседж підтримки вбивць з РФ, які вбивають українських дітей і мирне населення, ґвалтують жінок, знищують міста і села України, огидний і абсолютно зрозумілий. Посольство закликає сербську сторону встановити та притягнути до відповідальності осіб, які організували та здійснили цю жахливу акцію, спрямовану на розпалювання ворожнечі та підтримку масових вбивств", – йдеться у повідомленні.

Посольство також відзначило, що ті, хто здійснив цю акцію, також образили історію сербського народу.

"Український козацький рід Косачів, представницею якого є Лариса Петрівна Косач, відома як Леся Українка, за переказами, походить від Стефана Вукчича Косача, який заснував воєводство Святого Сави, яке згодом назвали Герцеговиною за його титулом князя. З цієї ж сім’ї походить Влатко Вукович, який командував лівим крилом сербської армії на Косовому полі", – повідомили в посольстві України.

Посольство України у Сербії вчергове публічно звернулося до всіх центральних і місцевих органів влади із закликом "перестати терпіти символи російської агресії проти України "Z", які зустрічаються на вулицях Белграда – міста-побратима Києва". Посольство закликає заборонити продаж речей з цією символікою.

26 грудня невідомі вже спаплюжили цей мурал. Малюнок Лесі Українки частково зафарбували білою фарбою, поверх написали три великі чорні літери "Z", а поруч великими кириличними літерами написали загрозливі, ультраправі та шовіністичні послання: "Це Сербія!" , "Цьому тут не місце!" і "Ніякого нацизму тут немає!".

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