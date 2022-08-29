Про це повідомляє Балканський оглядач у facebook.

Участь в акції на підтримку традиційних цінностей і проти просування прав ЛГБТ взяли кілька тисяч осіб. Вони пройшли центральними вулицями сербської столиці. Учасники ходи несли транспаранти, ікони, розп'яття, прапори Сербії, Росії та портрети Путіна.

Акція була запланована як протест проти проведення в Белграді Європрайду. Проте, 27 серпня президент Сербії Александар Вучич оголосив про скасування параду ЛГБТ.

27 серпня у Белграді фани "Црвени Звезди" під час матчу чемпіонату Сербії з футболу влаштували акцію пам'яті вбитої російської пропагандистки Дар'ї Дугіної.

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