У Сербії на футбольному матчі фани влаштували акцію пам'яті доньки рашиста Дугіна
Фани "Црвени Звезди" під час матчу чемпіонату Сербії з футболу влаштували акцію пам'яті вбитої російської пропагандистки Дар'ї Дугіної
Відео опубліковано у twitter.
Ультрас під час гри проти "Явора" розгорнули на трибунах банер із написом "Дар'я Дугіна - вічна пам'ять". Також вони заспівали радянську пісню часів Другої світової війни "Катюша".
Фанати "Црвени Звезди" відомі своїми проросійськими та шовіністичними поглядами і дружбою з російськими ультрас.
- 27 липня під час матчу "Динамо" проти "Фенербахче" у Стамбулі турецькі фани вигукували ім'я російського диктатора Володимира Путіна.
- 20 серпня на околицях Москви вибухнув автомобіль, у якому перебувала дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна пропагандистка Дар'я Дугіна.
- 22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби.
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