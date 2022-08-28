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Ультрас під час гри проти "Явора" розгорнули на трибунах банер із написом "Дар'я Дугіна - вічна пам'ять". Також вони заспівали радянську пісню часів Другої світової війни "Катюша".

Фанати "Црвени Звезди" відомі своїми проросійськими та шовіністичними поглядами і дружбою з російськими ультрас.

27 липня під час матчу "Динамо" проти "Фенербахче" у Стамбулі турецькі фани вигукували ім'я російського диктатора Володимира Путіна.

20 серпня на околицях Москви вибухнув автомобіль, у якому перебувала дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна пропагандистка Дар'я Дугіна.

22 серпня ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби.

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