У Сербії внаслідок збройної сутички між мігрантами є загиблий і поранені

Про це повідомляє телерадіокомпанія РТС.

Постраждалим мігрантам надали допомогу в лікарні в Суботиці, серед них є 16-річна дівчина, життя якої знаходиться під загрозою.

Конфлікт між двома ворогуючими групами мігрантів, ймовірно, виник через суперечку про те, хто буде переправляти мігрантів.

Поліція перекрила підходи до лісу, де відбулося протистояння.

На місці перебувають потужні сили жандармерії, на місце конфлікту також прибув міністр Александар Вулін.

Мер Суботиці Стеван Бакіч сказав щодо інциденту, що місцевому населенню нічого не загрожує.

22 червня ЗМІ з посиланням на звіт Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх зв'язків повідомили про прогнозування масового відтоку біженців з Північної Африки через катастрофічний голод. У документі, за даними журналістів, зазначено, що до "катастрофічного голоду" можуть зокрема привести бойові дії на території України.

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