У Середземному морі чергують 2 російські кораблі: 1 з них носій крилатих ракет "Калібр"
Станом на ранок 12 листопада російські окупанти утримують у Середземному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі. Серед них є ракетоносій крилатих ракет "Калібр", загальний залп якого до 8 ракет
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Чорному морі знаходиться 1 російський корабель і ще один в Азовському морі.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря –33 судна, з них 9 рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря - 1 судно, з них 1 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Фото: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
- Російська армія має можливість одночасно запускати по території України до 56 крилатих ракет типу "Калібр".
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