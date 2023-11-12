У Середземному морі чергують 2 російські кораблі: 1 з них носій крилатих ракет "Калібр"

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

"У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Чорному морі знаходиться 1 російський корабель і ще один в Азовському морі.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря –33 судна, з них 9 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 1 судно, з них 1 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua