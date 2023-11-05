У Силах оборони розповіли, скільки "калібрів" одночасно може запустити Росія по Україні
Російська армія має можливість одночасно запускати по території України до 56 крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Звучала цифра про одночасно майже 56 "калібрів", готових до запуску. Є ще потенціал, і дуже потужний", - заявила вона.
За словами Гуменюк, з урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть на собі, як правило, 8 ракет, а підводні - 4, то можна говорити про те, що й на виході одночасно Сили оборони спостерігали до 5 ракетоносіїв.
Представниця ОК "Південь" зазначила, що окупанти володіють достатньою кількістю ракет для здійснення масованих повітряних атак. Гуменюк наголошує, що рівень ракетної загрози з Чорного моря залишається високий.
"Ворога недооцінювати не можна, у нього достатньо ракетних носіїв - надводних і підводних, які здатні завдавати ураження. Попри те, що зараз, під час сильних штормів, всі вони приховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити й звідти... Тому є ще потенціал, і дуже потужний", - наголосила керівниця пресцентру Сил оборони півдня.
- Нагадаємо, станом на 3 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 російські кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе