У Силах оборони розповіли, скільки "калібрів" одночасно може запустити Росія по Україні

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Звучала цифра про одночасно майже 56 "калібрів", готових до запуску. Є ще потенціал, і дуже потужний", - заявила вона.

За словами Гуменюк, з урахуванням того, що надводні ракетоносії несуть на собі, як правило, 8 ракет, а підводні - 4, то можна говорити про те, що й на виході одночасно Сили оборони спостерігали до 5 ракетоносіїв.

Представниця ОК "Південь" зазначила, що окупанти володіють достатньою кількістю ракет для здійснення масованих повітряних атак. Гуменюк наголошує, що рівень ракетної загрози з Чорного моря залишається високий.

"Ворога недооцінювати не можна, у нього достатньо ракетних носіїв - надводних і підводних, які здатні завдавати ураження. Попри те, що зараз, під час сильних штормів, всі вони приховані в бухтах, у ворога вистачає підступності бити й звідти... Тому є ще потенціал, і дуже потужний", - наголосила керівниця пресцентру Сил оборони півдня.