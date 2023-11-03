Армія РФ вивела у Чорне море 4 кораблі: ракетоносії відсутні
Станом на ранок п'ятниці, 3 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 російські кораблі. Ракетоносіїв серед них немає
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі.
В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.
За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 45 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 31 судно, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМСУ
- 2 листопада російська армія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях по одному кораблю, а в Середземному - 2 судна.
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