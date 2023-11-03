Армія РФ вивела у Чорне море 4 кораблі: ракетоносії відсутні

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 45 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 31 судно, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМСУ