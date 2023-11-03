Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ вивела у Чорне море 4 кораблі: ракетоносії відсутні

Армія РФ вивела у Чорне море 4 кораблі: ракетоносії відсутні

3 листопада, 2023 п'ятниця
08:06
Війна з Росією корабель

Станом на ранок п'ятниці, 3 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 російські кораблі. Ракетоносіїв серед них немає

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 45 суден, з них 8 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 31 судно, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Корабель РФ

Фото: ВМСУ

  • 2 листопада російська армія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях по одному кораблю, а в Середземному - 2 судна.
Україна
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
ракетний удар
Чорне море
Читайте також:
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
2 листопада, 2023 четвер
Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа
карта заставочна
Автор Богдан Бачинський
1 листопада, 2023 середа
Карта бойових дій за період 26-31 жовтня: Авдіївка б’є всі рекорди та готується до облоги
1 листопада, 2023 середа
Довічне ув'язнення та 30 років за ґратами: суд так званої "ДНР" засудив трьох українських військових
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 листопада
08:21
Непокаране зло повертається
У Вроцлаві організували виставку "Трибунал над Росією" та збиратимуть гроші для українських медиків на концерті
08:21
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Обстріл України у ніч на 3 листопада: є влучання у Харкові та на Одещині
08:11
Австрія
Австрія і Британія спільно депортуватимуть нелегальних мігрантів у третю країну
08:05
OPINION
Валерій Залужний
Ази військової стратегії від генерала Залужного 
08:00
Огляд
Зелене світло для РФ вперше за 33 роки? Чи небезпечний вихід Москви з Договору про заборону ядерних випробувань
07:52
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 дрони та ракету Х-59
07:45
Оновлено
окупанти
Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 24 танки та 38 артсистем, - Генштаб
07:37
Прапор США
Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
07:36
окупанти Мелітополь
На ОРЛО школярів навчають плести сітки та виготовляти окопні свічки для окупантів
07:15
Тайвань
Комуністична партія Китаю втручається у вибори в Тайвані, - ISW
06:50
Армія Ізраїлю
Вночі ЦАХАЛ знищив декілька загонів терористів у секторі Гази
06:47
Ліза Франкетті (ліворуч)
Військово-морські сили США вперше очолила жінка
06:33
Авдіївка
ISW припускає, що окупанти планують атакувати Авдіївський коксохімічний завод
06:32
Дональд Трамп
Сини Трампа у суді заперечують провину у справі про шахрайство та перекладають її на бухгалтерів компанії
06:25
шторм
Хлопчик з України загинув через ураган в Бельгії, - прокуратура
06:22
Українські сили успішно просунулися біля Кліщіївки та на лівобережжі Херсонщини, - ISW
06:02
Анонс
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
05:31
Китай, підводний човен
Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні в свої води
03:21
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 листопада
02:25
Джон Кірбі
Це показує, наскільки важливо й далі підтримувати Україну: США відреагували на статтю Залужного
02:08
Петро Оленич
Забудова парку "Нивки": заступнику голови КМДА Оленичу оголосили про підозру. Він каже, що НАБУ ввели в оману
01:28
У Росії "націоналізували" кондитерську фабрику "Конті-Рус" Бориса Колеснікова
00:58
Кріштіану Роналду
FouFourTwo презентував рейтинг найкращих футболістів в історії ЧС. Роналду зігнорували
00:36
Марченко і Медведчук
Маєтки Медведчука й Марченко в Україні не конфісковано, їх досі охороняють, – Bihus.Info
00:27
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна анонсувала повернення на корт
2023, четвер
2 листопада
23:45
Жодної одиниці техніки, яку США надали Україні, не використали не за призначенням, - посол Брінк
23:14
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов можуть розглянути питання щодо демобілізації
22:41
Еммануель Макрон і Шавкат Мірзієєв
Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку
22:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС 
22:12
Анатолій Васянович
Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович
22:07
ракета Онікс
Дві балістичні ракети "Онікс", які ворог запустив по Одещині, у польоті "втратили бойову спроможність"
22:01
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена
21:48
Сили оборони відбили 18 атак ворога біля Мар'їнки, - Генштаб
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У війні з Росією потрібен новий "порох". Колонка Сергія Згурця
21:19
Е-черга на ВЛК доступна в усіх військових поліклініках, – Міноборони
21:13
Оновлено
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа
20:59
Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні
Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен і нагородив її орденом
20:14
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок запропонувала реформувати ЄС в очікуванні вступу нових членів
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Про що написав Залужний?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV