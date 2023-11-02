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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни утримують у своїх водах 4 кораблі: скільки серед них ракетоносіїв

Росіяни утримують у своїх водах 4 кораблі: скільки серед них ракетоносіїв

2 листопада, 2023 четвер
08:05
Війна з Росією російські військові кораблі в Чорному морі

Станом на ранок 2 листопада російська армія утримує на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях по одному кораблю, а в Середземному - 2 судна

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 02.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 26 суден;
  • до Чорного моря - 19 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Кораблі РФ

Фото: ВМС ЗСУ

  • Станом на 1 листопада російські окупанти утримували в Чорному морі на бойовому чергуванні один корабель.
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
окупанти
ракетний удар
Чорне море
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