Росіяни утримують у своїх водах 4 кораблі: скільки серед них ракетоносіїв
Станом на ранок 2 листопада російська армія утримує на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях по одному кораблю, а в Середземному - 2 судна
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 02.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.
В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.
За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 26 суден;
- до Чорного моря - 19 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМС ЗСУ
- Станом на 1 листопада російські окупанти утримували в Чорному морі на бойовому чергуванні один корабель.
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