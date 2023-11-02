Росіяни утримують у своїх водах 4 кораблі: скільки серед них ракетоносіїв

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 02.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 26 суден;

до Чорного моря - 19 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗСУ