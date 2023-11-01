Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 01.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

Фото: ВМС ЗСУ