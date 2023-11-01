Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає
Станом на ранок середи, 1 листопада, російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні один корабель, він не є носієм крилатих ракет
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 01.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.
В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.
Фото: ВМС ЗСУ
- Станом на 31 жовтня у Чорному морі чергували шість російських кораблів, а в Азовському – один. Ракетоносії перебували у пунктах базування.
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