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Росіяни вивели у Чорне море один корабель, ракетоносіїв немає

1 листопада, 2023 середа
08:19
Війна з Росією корабель рф

Станом на ранок середи, 1 листопада, російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні один корабель, він не є носієм крилатих ракет

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 01.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

Кораблі РФ

Фото: ВМС ЗСУ

  • Станом на 31 жовтня у Чорному морі чергували шість російських кораблів, а в Азовському – один. Ракетоносії перебували у пунктах базування.

Україна
Росія
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
Чорне море
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