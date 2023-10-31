РФ вивела на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі, ракетоносії відсутні
Станом на ранок вівторка, 31 жовтня, російська армія вивела на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі. Ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 31.10.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.
У Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.
Фото: ВМС ЗСУ
- У ніч на 31 жовтня Росія завдала комбінованого повітряного удару по території України, використовуючи тактичну авіацію, ракети та шахеди. Ворог завдав ракетного удару по Полтавщині, на Хмельниччині - працювала ППО.
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