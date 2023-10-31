РФ вивела на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі, ракетоносії відсутні

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 31.10.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.

У Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

Фото: ВМС ЗСУ