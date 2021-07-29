У серпні Ryanair та SkyUp запустять низку нових авіарейсів зі Львова

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

За інформацією перевізника, також буде відновлено виконання рейсів у Краків, Будапешт та Дюссельдорф.

Так, Ryanair запускає два нові регулярні рейси у напрямках:

Львів-Каунас (стартують 2 серпня і здійснюватимуться щопонеділка та п’ятниці);

Львів-Венеція (Тревізо) стартують 3 серпня і здійснюватимуться щовівторка та суботи).

Також, Ryanair відновить курсування за такими напрямками:

Львів-Краків (з 1 серпня, рейси здійснюватимуться щоп'ятниці та неділі);

Львів-Будапешт (з 3 серпня, рейси здійснюватимуться щовівторка та суботи);

Львів-Дюссельдорф (з 5 серпня, рейси здійснюватимуться щопонеділка та четверга).

Очікується новий регулярний напрямок від SkyUp:

Львів-Даммам з 5 серпня (виліт зі Львова щопонеділка та четверга, у зворотному напрямку - щовівторка та суботи).