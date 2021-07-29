У серпні Ryanair та SkyUp запустять низку нових авіарейсів зі Львова
У серпні з міжнародного аеропорту "Львів" запустять низку нових авіарейсів
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
За інформацією перевізника, також буде відновлено виконання рейсів у Краків, Будапешт та Дюссельдорф.
Так, Ryanair запускає два нові регулярні рейси у напрямках:
- Львів-Каунас (стартують 2 серпня і здійснюватимуться щопонеділка та п’ятниці);
- Львів-Венеція (Тревізо) стартують 3 серпня і здійснюватимуться щовівторка та суботи).
Також, Ryanair відновить курсування за такими напрямками:
- Львів-Краків (з 1 серпня, рейси здійснюватимуться щоп'ятниці та неділі);
- Львів-Будапешт (з 3 серпня, рейси здійснюватимуться щовівторка та суботи);
- Львів-Дюссельдорф (з 5 серпня, рейси здійснюватимуться щопонеділка та четверга).
Очікується новий регулярний напрямок від SkyUp:
Львів-Даммам з 5 серпня (виліт зі Львова щопонеділка та четверга, у зворотному напрямку - щовівторка та суботи).
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