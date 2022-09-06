Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як йдеться у повідомленні, за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей виїхало понад 60 тисяч людей.

"Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати у себе внутрішніх переселенців, що їдуть з прифронтових та окупованих територій... Лише за останній місяць з Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької та Харківської областей евакуювалися понад 60 тис. наших громадян, більшість з яких – це жінки, діти, маломобільні та люди похилого віку. І цей процес щоденно триває", - сказала Верещук.

За словами міністерки, значний обсяг роботи у зв’язку з цим лягає на громади та керівників місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

"Від їхнього уміння господарювати залежить не лише перебіг подальшої евакуації, а й те, як почуватимуться наші співгромадяни на новому місці. Тим паче, що нині першочергове завдання порядку денного – підготовка до зими. Потрібно утеплити приміщення, придбати теплий одяг, в тому числі для дітей, зробити щеплення тощо", - йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр-міністерка пообіцяла, що разом з командою Мінреінтеграції готова долучитися до розв'язання нагальних проблем. Також Верещук звернулася до керівників місць компактного проживання ВПО з проханням зорганізуватися, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити самотужки, та передати їх безпосередньо до Мінреінтеграції.

"Поки наші військові викидають ворога з нашої землі, ми маємо згуртуватися на гуманітарному фронті, не дати ворогу посіяти розбрат і зневіру, ми маємо перемогти... Звертайтеся – допоможемо!", - сказала Верещук.