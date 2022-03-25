У "Шахтарі" спростували інформацію, що тренер Де Дзербі розірвав контракт з клубом
Італійський тренер Роберто Де Дзербі залишається працівником донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна спростував інформацію YouTube-каналу "ТаТоТаке", що Роберто Де Дзербі розірвав контракт з клубом.
"Неправда", – написав хорват у Stories.
42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.
Під керівництвом італійця "гірники" встигли провести 30 матчів і здобути 20 перемог. "Шахтар" лідирує в УПЛ, але посів останнє місце в групі Ліги чемпіонів.
- Головний тренер "Шахтаря" італієць Роберто Де Дзербі назвав росіян злодіями, які вторглися до України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе