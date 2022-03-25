У "Шахтарі" спростували інформацію, що тренер Де Дзербі розірвав контракт з клубом

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна спростував інформацію YouTube-каналу "ТаТоТаке", що Роберто Де Дзербі розірвав контракт з клубом.



"Неправда", – написав хорват у Stories.



42-річний Де Дзербі очолив донецький "Шахтар" ще наприкінці травня. До цього клуб тренував португалець Луїш Каштру.



Під керівництвом італійця "гірники" встигли провести 30 матчів і здобути 20 перемог. "Шахтар" лідирує в УПЛ, але посів останнє місце в групі Ліги чемпіонів.





Головний тренер "Шахтаря" італієць Роберто Де Дзербі назвав росіян злодіями, які вторглися до України.

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