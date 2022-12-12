"У що ми граємо?": Легенда "Барселони" розкритикував рівень футболу на ЧС-2022
Колишній футболіст збірної Болгарії та іспанської "Барселони" Христо Стоїчков назвав низьким рівень гри на чемпіонаті світу-2022 в Катарі
Про це він розповів у інтерв'ю Sport.es.
"Рівень футболу низький. За винятком деяких матчів не вистачало динаміки. Шість голів Англії або сім голів Іспанії не є показником цього турніру. Казали, що у листопаді гравці будуть свіжішими фізично. Але все було зовсім не так. Багато володіння м'ячем, дотиків, але жодних атак, глибини, виходів віч-на-віч", - констатував Стоїчков.
Він припустив, що так відбувається через страх програти.
"Чому так відбувається? Через страх програти. Ніхто нічим не ризикував, усі воліли не поспішати. Я не бачу інших причин. Справа не лише у швидкості. Чи багато хто прагнув просування вперед або бив з-за меж штрафного майданчика? Вісімсот передач та жодного удару по воротах. Багато торкань м'яча, але не натяку на моменти. У що ми граємо?" - запитав Стоїчков.
Він додав, що у таких умовах успіху досягають команди, яких не вважали фаворитами.
"Андердоги приїхали змагатись. На чемпіонат світу приїжджають, щоб перемогти, а не показати себе та заявити, що у вас є майбутнє. Яке майбутнє? Це все для модних подіумів. А на полі треба боротися та перемагати. Андердоги приїхали саме за цим. Ось у чому різниця: скромніші команди показують, що можна перемагати завдяки дисципліні та командному духу", – пояснив болгарин.
Христо Стоїчков виступав за "Барселону" у 1990-1995 та 1996-1998 роках. У 1994-му дійшов зі збірною Болгарії до півфіналу чемпіонату світу та отримав "Золотий м'яч".
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