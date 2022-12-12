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"Все через Роналду": Володар "Золотого м'яча" Фігу назвав причину невдачі Португалії на ЧС-2022

12 грудня, 2022 понедiлок
10:36
Спорт Кріштіану Роналду та Фернандо Сантуш (праворуч)

Колишній футболіст збірної Португалії Луїш Фігу назвав причиною вильоту команди з чемпіонату світу те, що тренер посадив Кріштіану Роналду на лаву запасних

Про це повідомляє Sport.es

За словами Луїша Фігу, головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш помилився, коли в матчах плей-офф проти Швейцарії (6:1) та Марокко (0:1) залишив лідера команди Кріштіану Роналду в запасі.  

"Не можна виграти чемпіонат світу з Роналду на лаві запасних. Залишити його поза складом було помилкою. Ця поразка – повна відповідальність Сантуша", – сказав Фігу.

У плей-офф 37-річний Роналду відіграв лише 60 хв у двох матчах, в яких виходив на заміну. 

Луїс Фігу є володарем "Золотого м'яча" 2000 року. 

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футбол
Кріштіану Роналду
чемпіонат світу-2022
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