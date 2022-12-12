Про це повідомляє Sport.es.

За словами Луїша Фігу, головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш помилився, коли в матчах плей-офф проти Швейцарії (6:1) та Марокко (0:1) залишив лідера команди Кріштіану Роналду в запасі.

"Не можна виграти чемпіонат світу з Роналду на лаві запасних. Залишити його поза складом було помилкою. Ця поразка – повна відповідальність Сантуша", – сказав Фігу.

У плей-офф 37-річний Роналду відіграв лише 60 хв у двох матчах, в яких виходив на заміну.

Луїс Фігу є володарем "Золотого м'яча" 2000 року.

10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

11 грудня Кріштіану Роналду зізнався, що перемога на чемпіонаті світу була його найбільшою мрією, яка не здійснилася.

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