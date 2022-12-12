"Сон скінчився": Роналду перервав мовчання після вильоту Португалії з ЧС-2022
Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду зізнався, що перемога на чемпіонаті світу була його найбільшою мрією, яка не здійснилася
Про це Роналду написав у Instagram.
"Перемога на чемпіонаті світу для Португалії була найбільшою та найамбітнішою мрією в моїй кар’єрі. Я виграв багато міжнародних титулів з Португалією, але поставити нашу країну на найвищий рівень у світі було моєю найбільшою мрією", - написав Роналду.
Він запевнив, що на всіх своїх п'яти чемпіонатах світу викладався на повну, аби її здійснити.
"Я боровся за це. За ці п'ять чемпіонатів світу, на яких я грав протягом 16 років, завжди поряд із великими гравцями та за підтримки мільйонів португальців, я викладався на повну. Я все залишив на полі. Я ніколи не уникав боротьби та не відмовлявся від цієї мрії", - запевнив Роналду.
Він додав, що не варто вірити чуткам, які точилися навколо нього під час чемпіонату світу, оскільки був відданий своїй збірній.
"На жаль, вчора сон закінчився. Я хочу, щоб усі знали, що було багато сказано, багато написано, багато припущень, але моя відданість Португалії не змінилася ні на мить. Я завжди був людиною, яка боролася за ціль кожного з нас, і я ніколи не повернувся б спиною до своїх товаришів по команді та своєї країни", - наголосив Роналду.
"Дякую, Португаліє. Дякую, Катаре. Сон був прекрасним, поки він тривав. Тепер час бути хорошим порадником і дозволити кожному зробити свої висновки", - підсумував Роналду.
- 10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.
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