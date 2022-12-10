Марокко сенсаційно перемогло Португалію та вийшло до півфіналу ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Переможець пари Марокко - Португалія у півфіналі 14 грудня зустрінеться із сильнішим з пари Франція - Англія, які свій чвертьфінальний матч розпочнуть о 21:00.

ЧС-2022

10 грудня

Марокко - Португалія 1:0

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

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