Марокко сенсаційно перемогло Португалію та вийшло до півфіналу ЧС-2022
10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка віийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Переможець пари Марокко - Португалія у півфіналі 14 грудня зустрінеться із сильнішим з пари Франція - Англія, які свій чвертьфінальний матч розпочнуть о 21:00.
ЧС-2022
10 грудня
Марокко - Португалія 1:0
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
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