У школах Миколаєва заборонили використання російської мови

Про це повідомила член виконкому Катерина Стоколяс у Facebook.

Рішення виконкому поширюється на установи загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності.

"З 1 вересня ніяких факультативів, курсів, молодших класів з російською мовою навчання і оформлення освітнього середовища", - написала вона.