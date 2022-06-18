У школах Миколаєва заборонили використання російської мови
Виконком Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах
Про це повідомила член виконкому Катерина Стоколяс у Facebook.
Рішення виконкому поширюється на установи загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності.
"З 1 вересня ніяких факультативів, курсів, молодших класів з російською мовою навчання і оформлення освітнього середовища", - написала вона.
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