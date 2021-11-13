У Шостці посеред міста підлітки знайшли пітона завдовжки 3 м. ФОТО
У середмісті Шостки підлітки виявили поблизу сміттєвих баків пітона завдовжки понад 3 м
Про це повідомляє Національна поліція у Сумській області.
Прибувши на виклик співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий. Жінка, яка викликала поліцію, розповіла, що першими змію побачили підлітки, які розповіли їй про свою знахідку. Не повіривши їм, жінка пересвідчилась, а вже потім викликали поліцейських.
Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад 3 метри.
Наразі поліцейські проводять перевірку та з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці.
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