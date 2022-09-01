У Шотландії для розселення біженців з України підготували вже другий круїзний лайнер
До шотландського портового міста Глазго 1 вересня прибув круїзний лайнер MS Ambition, який разом із MS Victoria буде використовуватися для тимчасового розселення українських біженців
Про це повідомляє BBC.
Лайнер MS Ambition здатний прийняти 1750 людей у 714 кабінах. Він перебуватиме на якорі шість місяців, тож поселенці зможуть полишити його в будь-який час.
Біженці з України на палубі матимуть доступ до ресторанів, місць відпочинку для дітей, крамниць і послуг із прибирання. Також їх забезпечать доступ до медичних і соціальних послуг.
Міністр уряду Шотландії з питань українських біженців Ніл Ґрей наголосив, що круїзний лайнер – це лише тимчасове місце розселення біженців.
"Ми не хочемо, щоб люди проводили в тимчасових поселеннях на кшталт круїзних лайнерів більше часу, ніж це необхідно", – зазначив він, додавши, що уряд Шотландії прагне розмістити якомога більше людей у волонтерів або надати їм довготриваліше помешкання.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Шотландії запровадив спонсорську схему, яка передбачає виплати шотландцям, які погодяться прийняти в себе українських біженців.
Шотландія зобов’язалася прийняти 3000 біженців з України, але зараз це число перевищило 15 тисяч.
- У кінці липня Шотландія почала приймати українських біженців на круїзному лайнері MS Victoria, що пришвартувався біля Единбурга.
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