У Шотландії повідомили бажану дату про референдуму про незалежність
У Шотландії запропонували 19 жовтня 2023 року провести новий референдум про незалежність
Про це повідомила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, передає BBC.
Вона сказала, що питання буде таким же, як і на референдумі в 2014 році - "Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?"
Стерджен зазначила, що напише прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, щоб попросити погодження референдуму. Вона наголосила, що будь-який референдум має бути законним і конституційним.
За її словами, Верховний суд має винести рішення про наслідки проведення голосування без схвалення уряду Великої Британії.
Стерджен сказала, що головний юрист Шотландії погодився передати справу до вищого суду ВБ.
Вона висловила сподівання, що суд зможе "своєчасно забезпечити ясність і юридичну визначеність", а не затягувати процес.
- 14 червня Стерджен оголосила про початок кампанії щодо другого референдуму про незалежність від Великої Британії.
- Шотландія проголосувала проти незалежності на референдумі 2014 року, 55% виборців заявили, що хочуть залишитися у складі Сполученого Королівства.
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