У Шотландії повідомили бажану дату про референдуму про незалежність

Вона сказала, що питання буде таким же, як і на референдумі в 2014 році - "Чи повинна Шотландія бути незалежною країною?"

Стерджен зазначила, що напише прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, щоб попросити погодження референдуму. Вона наголосила, що будь-який референдум має бути законним і конституційним.

За її словами, Верховний суд має винести рішення про наслідки проведення голосування без схвалення уряду Великої Британії.

Стерджен сказала, що головний юрист Шотландії погодився передати справу до вищого суду ВБ.