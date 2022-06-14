У Шотландії почали підготовку до нового референдуму про незалежність від Великої Британії

Про це повідомляє АР.

Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію вважає, що настав правильний час переглянути питання про незалежність.

"Після всього, що сталося - Brexit, COVID-19, Борис Джонсон - настав час викласти інше та краще бачення", - сказала вона.

Стерджен представила перший із серії документів з аргументами на користь незалежності. Документ "Будівництво нової Шотландії" стверджує, що сусідні незалежні європейські країни за розміром Шотландії є багатшими і справедливішими.

Вона заявила, що хоче провести новий референдум до кінця 2023 року. Для цього потрібне погодження від уряду Великої Британії прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який заявив, що питання було вирішене на голосуванні 2014 року.

"Якби ми знали у 2014 році все, що знаємо зараз про шлях, яким пішла б Велика Британія, я не сумніваюся, що Шотландія тоді проголосувала б "за", - сказала Стерджен.

Вона закликала уряд Джонсона видати наказ, що дозволяє провести юридично обов'язковий референдум про незалежність.

Офіс Джонсона знову відхилив пропозицію.

"Позиція уряду полягає в тому, що зараз не час говорити про ще один референдум", - сказав офіційний речник Джонсона.

Шотландія проголосувала проти незалежності на референдумі 2014 року, 55% виборців заявили, що хочуть залишитися у складі Сполученого Королівства.