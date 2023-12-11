У Швеції на церемонії вручення Нобелівської премії оркестр виконав музику українського композитора
У Швеції під час церемонії вручення Нобелівської премії оркестр виконав твір "Вечірня серенада" з циклу "Тиха музика українського композитора Валентина Сильвестрова
Про це пише "Суспільне Культура".
"Під час урочистої події оркестр виконав твір "Вечірня серенада" з циклу "Тиха музика", створений українським композитором Валентином Сильвестровим", - йдеться у повідомленні.
- Нобелівську премію миру присудили іранській активістці та правозахисниці Наргес Мохаммаді.
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