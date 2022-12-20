У Швеції одному з підозрюваних у шпигунстві на користь Росії загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє Sveriges Television.

У понеділок, 19 грудня, у Швеції завершився судовий процес над братами, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії упродовж 10 років.

Слідство встановило, що старший, 42-річний брат був співробітником служби держаної безпеки Швеції. Також він працював у збройних силах країни та обіймав посаду в органах влади. Усю отриману звідти інформацію він передавав ГУР Росії.

Молодшого 35-річного брата також звинувачують у незаконному отриманні та передачі російській розвідці інформації, яка б могла завдати шкоди безпеці Швеції.

Крім довічного ув'язнення для старшого брата та позбавлення волі до 12 років для молодшого, шведський прокурор запропонував ще кілька альтернативних варіантів покарання.

У випадку, якщо суд не доведе, що отримана інформація була передана російській розвідці, братам загрожуватиме до 16 і до 8 років позбавлення волі для старшого й молодшого відповідно. Якщо ж буде доведено те, що старший брат займався незаконною діяльністю і не мав наміру передавати отриману інформацію Росії, його можуть засудити до 4 років позбавлення волі.

Обидва брати заперечують свою провину. Вони перебуватимуть під вартою до 19 січня 2023 року, коли винесуть вирок у їхній справі.

12 листопада шведська прокуратура оголосила підозри в шпигунстві двом братам, які працювали у службі безпеки країни.