У Швеції одному з підозрюваних у шпигунстві на користь Росії загрожує довічне ув'язнення
У Швеції одному з братів, яких підозрюють у десятирічному шпигунстві на користь Росії, загрожує довічне ув'язнення, а іншому - позбавлення волі до 12 років
Про це повідомляє Sveriges Television.
У понеділок, 19 грудня, у Швеції завершився судовий процес над братами, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії упродовж 10 років.
Слідство встановило, що старший, 42-річний брат був співробітником служби держаної безпеки Швеції. Також він працював у збройних силах країни та обіймав посаду в органах влади. Усю отриману звідти інформацію він передавав ГУР Росії.
Молодшого 35-річного брата також звинувачують у незаконному отриманні та передачі російській розвідці інформації, яка б могла завдати шкоди безпеці Швеції.
Крім довічного ув'язнення для старшого брата та позбавлення волі до 12 років для молодшого, шведський прокурор запропонував ще кілька альтернативних варіантів покарання.
У випадку, якщо суд не доведе, що отримана інформація була передана російській розвідці, братам загрожуватиме до 16 і до 8 років позбавлення волі для старшого й молодшого відповідно. Якщо ж буде доведено те, що старший брат займався незаконною діяльністю і не мав наміру передавати отриману інформацію Росії, його можуть засудити до 4 років позбавлення волі.
Обидва брати заперечують свою провину. Вони перебуватимуть під вартою до 19 січня 2023 року, коли винесуть вирок у їхній справі.
- 12 листопада шведська прокуратура оголосила підозри в шпигунстві двом братам, які працювали у службі безпеки країни.
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