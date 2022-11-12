Двох шведів підозрюють у десятирічному шпигунстві на Росію, - ЗМІ

Про це повідомляє українська служба BBC.

Прокуратура Швеції завершила розслідування про шпигунство двох братів, які працювали на шведські служби безпеки. Слідство тривало з 2017 року, чоловіки перебувають під вартою з моменту їхнього затримання в 2021-му.

Стверджується, що 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Паям Кіа працювали на користь Росії, передаючи секретну інформацію військовій розвідці ГРУ РФ.

Повідомляють, що перед затриманням Пейман мав посаду начальника служби безпеки Шведського харчового агентства, а також збирав секретні дані, працюючи в Управлінні спеціальних закупівель, надсекретному органові розвідувальних служб країни.

"Головний прокурор підрозділу національної безпеки Швеції Пер Ліндквіст назвав цю справу дуже складною для розслідування й додав, що чоловіків підозрюють у "дуже серйозних злочинах, спрямованих проти системи розвідки та безпеки Швеції", - передає BBC.

Під час затримання слідчі вилучили мобільні телефони, розбитий жорсткий диск та інформацію про деталі операцій з готівкою та золотом. Брати заперечують будь-які звинувачення на їхню адресу.

Їх обох звинувачують у шпигунстві за обтяжливих обставин, а Пейману Кіа також інкримінують грубе несанкціоноване володіння таємною інформацією.

Пейнману та Паяму Кіа нині загрожує довічне ув'язнення, у Швеції воно передбачає не менше ніж 20-25 років.

Нагадаємо, у серпні в Німеччині судили колишнього військового, офіцера резервних сил, який передавав російській розвідці дані про німецьку армію, а також оборонну політику США та її партнерів по НАТО.

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