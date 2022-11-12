Двох шведів підозрюють у десятирічному шпигунстві на Росію, - ЗМІ
Шведська прокуратура висунула підозру в шпигунстві двом братам, що працювали на служби безпеки країни
Про це повідомляє українська служба BBC.
Прокуратура Швеції завершила розслідування про шпигунство двох братів, які працювали на шведські служби безпеки. Слідство тривало з 2017 року, чоловіки перебувають під вартою з моменту їхнього затримання в 2021-му.
Стверджується, що 42-річний Пейман Кіа та 35-річний Паям Кіа працювали на користь Росії, передаючи секретну інформацію військовій розвідці ГРУ РФ.
Повідомляють, що перед затриманням Пейман мав посаду начальника служби безпеки Шведського харчового агентства, а також збирав секретні дані, працюючи в Управлінні спеціальних закупівель, надсекретному органові розвідувальних служб країни.
"Головний прокурор підрозділу національної безпеки Швеції Пер Ліндквіст назвав цю справу дуже складною для розслідування й додав, що чоловіків підозрюють у "дуже серйозних злочинах, спрямованих проти системи розвідки та безпеки Швеції", - передає BBC.
Під час затримання слідчі вилучили мобільні телефони, розбитий жорсткий диск та інформацію про деталі операцій з готівкою та золотом. Брати заперечують будь-які звинувачення на їхню адресу.
Їх обох звинувачують у шпигунстві за обтяжливих обставин, а Пейману Кіа також інкримінують грубе несанкціоноване володіння таємною інформацією.
Пейнману та Паяму Кіа нині загрожує довічне ув'язнення, у Швеції воно передбачає не менше ніж 20-25 років.
- Нагадаємо, у серпні в Німеччині судили колишнього військового, офіцера резервних сил, який передавав російській розвідці дані про німецьку армію, а також оборонну політику США та її партнерів по НАТО.
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