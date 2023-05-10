У Швеції прогримів вибух на заводі боєприпасів

Про це повідомляє Associated Press.

Вибух прогримів на заводі малокаліберних боєприпасів у місті Карлсборг, який розташований приблизно за 220 км від столиці Швеції Стокгольма.

Наразі не має інформації, що саме стало причиною вибуху, проте поліціянти вважають, що він стався через помилку під час ремонтних робіт, а не в процесі виробництва.

Поліція повідомила, що внаслідок вибуху постраждав один чоловік, який перебував у приміщенні, де стався вибух. Влада заявила, що інші працівники не постраждали, а вибух не спричинив пожежі.