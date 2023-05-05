У Швеції заочно арештували активіста, який палив Корани, – ЗМІ
Шведська прокуратура заочно арештувала крайнього правого активіста Расмуса Паладана через акції зі спалювання Корану в країнах Північної Європи
Про це повідомляє Aftonbladet.
Проти Паладана у Швеції ведеться розслідування за звинуваченнями в розпалюванні расової ненависті, образі і грубому нападі на державного службовця. Він відмовився приїхати на допит, тож прокуратура, за інформацією ЗМІ, клопотала про його заочний арешт.
Рішення означає, що правоохоронці Швеції можуть арештувати активіста під час перетину ним кордону з боку Данії, де він зараз перебуває, або якщо він з’явиться будь-де у Швеції. Водночас поліція й прокуратура Швеції офіційно не підтвердили дані про арешт.
- Нагадаємо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Паладан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
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