У Швеції заочно арештували активіста, який палив Корани, – ЗМІ

Про це повідомляє Aftonbladet.

Проти Паладана у Швеції ведеться розслідування за звинуваченнями в розпалюванні расової ненависті, образі і грубому нападі на державного службовця. Він відмовився приїхати на допит, тож прокуратура, за інформацією ЗМІ, клопотала про його заочний арешт.

Рішення означає, що правоохоронці Швеції можуть арештувати активіста під час перетину ним кордону з боку Данії, де він зараз перебуває, або якщо він з’явиться будь-де у Швеції. Водночас поліція й прокуратура Швеції офіційно не підтвердили дані про арешт.