У Швеції спалили Коран за сприяння журналіста, який співпрацює з Russia Today

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Під час протестів у Швеції 21 січня датсько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран, однак він наголосив, що інспіратором такого акту був журналіст Чанг Фрік. Стверджується, що Чанг Фрік працює в ультраправому ЗМІ Exakt2, яке є дочірньою компанією російського пропагандистського каналу Russia Today.

Політик запевняє, що пропозиція поїхати до Швеції і спалити Коран надійшла від Чанга Фріка й іншого журналіста з Exakt24.

За словами Палудана, він також отримав допомогу від Чанга Фріка з фінансами, потрібними для розгляду заяви на дозвіл демонстрації в поліції. Зазначається, що журналіст підтвердив виданню Dagens Nyheter надання грошей.

Однак Чанг Фрік у таблоїді Expressen заявив, що не знав заздалегідь про наміри Палудана спалити Коран.

"Я особисто не заохочував би нікого спалювати релігійні писання або робити це самостійно", - сказав він.

Нагадаємо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.

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