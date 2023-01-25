Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Швеції спалили Коран за сприяння журналіста, який співпрацює з Russia Today

У Швеції спалили Коран за сприяння журналіста, який співпрацює з Russia Today

25 січня, 2023 середа
18:45
Світ Расмус Палудан спалив Коран перед посольством Туреччини в Стокгольмі

Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Під час протестів у Швеції 21 січня датсько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран, однак він наголосив, що інспіратором такого акту був журналіст Чанг Фрік. Стверджується, що Чанг Фрік працює в ультраправому ЗМІ Exakt2, яке є дочірньою компанією російського пропагандистського каналу Russia Today.

Політик запевняє, що пропозиція поїхати до Швеції і спалити Коран надійшла від Чанга Фріка й іншого журналіста з Exakt24.

За словами Палудана, він також отримав допомогу від Чанга Фріка з фінансами, потрібними для розгляду заяви на дозвіл демонстрації в поліції. Зазначається, що журналіст підтвердив виданню Dagens Nyheter надання грошей.

Однак Чанг Фрік у таблоїді Expressen заявив, що не знав заздалегідь про наміри Палудана спалити Коран. 

"Я особисто не заохочував би нікого спалювати релігійні писання або робити це самостійно",  - сказав він.

  • Нагадаємо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Швеція
Туреччина
акції протестів
пропаганда
Читайте також:
Андрій Бабіш
23 січня, 2023 понедiлок
Кандидат у президенти Чехії Бабіш заявив, що не відправлятиме солдатів, якщо РФ нападе на країни НАТО, - Йозвяк
Марин Ле Пен
24 січня, 2023 вiвторок
Ле Пен виступила проти постачання Україні танків "задля уникнення ескалації"
25 січня, 2023 середа
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.49
    Продаж 43.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
25 січня
19:07
термінова новина
США надають Україні 31 танк Abrams, – Байден
19:07
Окупований Крим
Окупанти в Криму провели 6 арештів нібито причетних до "диверсій і терактів" кримських татар, – Генштаб
19:02
Володимир Путін
У Росії відібрали право на проведення Суперкубка УЄФА
19:02
США просять Ізраїль передати українським військовим ракети для ППО Hawk, - ЗМІ
18:56
Ексклюзив
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Існує ресурс для передачі Україні сотень танків Leopard, - головред Defense Express Катков
18:49
Кріштіану Роналду
The Guardian не включив Роналду у топ-50 найкращих футболістів року
18:44
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив зі Столтенбергом необхідні кроки для вступу України в НАТО
18:23
Усі рейси скасовані: в Берліні працівники аеропорту оголосили страйк, вимагаючи виплати
18:20
продукти магазин
За 2022 рік українці скоротили використання пластикових пакетів на 40-90%, - мінекономіки
18:09
Європейський суд прийняв позов Нідерландів проти Росії щодо збиття пасажирського рейсу MH17
18:03
OPINION
Володимир Єрмоленко
Дерева, що стали хрестами самим собі
17:58
ракета
Росіяни обстріляли Запоріжжя: загинула жінка
17:56
окупанти, орки
На Херсонщині окупанти депортували мешканців села Нечаєве, у їхні домівки заселять військових
17:56
ЧВК «Вагнер»
Норвегія звільнила з СІЗО екскомандира ПВК Вагнера, який утік із Росії
17:46
Ексклюзив
Віталій Портников
"Не тільки на армію, а й на культуру": Портников розповів про спадок американця Степанця, який заповів $1 млн Залужному
17:43
На тимчасово окупованих територіях росіяни утискають українців, які не отримували "паспорти", - мер Мелітополя
17:42
Папа Римський Франциск
"Гомосексуалізм не є злочином": Папа Римський розкритикував закони країн, які криміналізують одностатеві стосунки
17:41
без електрики леп
РФ звинуватила Україну в обстрілі Курської області, кілька населених пунктів без світла
17:40
Зеленський показав світлини з Бахмута
Окупанти поширюють постановочні відео з нібито боїв за Бахмут
17:25
Антон Дудченко
Українець Дудченко здобув срібло на ЧЄ з біатлону
17:25
ЮНЕСКО внесло історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини, - Reuters
17:18
США передадуть Україні 31 танк Abrams на $400 млн, - Bloomberg
17:17
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:11
Інтерв’ю
Костянтин Сігов
Українська єдність є умовою нашої перемоги, - Костянтин Сігов
17:09
ЗСУ
У Генштабі розповіли, чи можуть ЗСУ після Соледара відійти й від Бахмута
17:07
Удень армія РФ гатила з "градів" по житлових кварталах Авдіївки
17:05
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Після скандалу у Міноборони пообіцяли частково відкрити реєстри про закупівлі та реформувати систему харчування
17:01
В кількох областях РФ та в окупованому Криму по телевізору показали звернення Зеленського
16:51
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
Єрмак про призначення сексологині послом у Болгарії: Давайте робити висновки за результатами роботи
16:50
Міністерство аграрної політики та продовольства налагоджує торговельні зв'язки з Сенегалом, Ганою, Кенією, Нігерією
16:38
ЄСПЛ
ЄСПЛ визнав, що РФ була окупантом частини Донбасу з 11 травня 2014 року
16:27
на фото наслідки обстрілу Берислава
Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині: поцілили в продуктовий магазин, є загиблі
16:26
Українські десантники під час штурму російських військ поблизу Бахмута знищили близько 20 загарбників
16:26
Ексклюзив
Мелітополь
У Мелітополі окупанти будують фортифікаційні споруди, - мер Федоров
16:15
Leopard 2
Німеччина хоче розпочати навчання українських військових на танках Leopard не пізніше лютого
16:14
санкції проти Росії
Польща розраховує на найсуворіший десятий пакет санкцій ЄС проти РФ
16:13
Зажадав $100 тис. за земельну ділянку. Меру Рені на Одещині повідомили про підозру в хабарництві
16:03
OPINION
Тетяна Вергелес
"Маріупольський процес", Черчилль і святий Франциск
16:02
Дмитро Кулеба
"Так формується танкова коаліція": Кулеба попросив інші країни надати Leopard 2 Україні
16:00
Оновлено
танк Leopard 2
Іспанія погодилась передати Україні танки Leopard
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV