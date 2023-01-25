У Швеції спалили Коран за сприяння журналіста, який співпрацює з Russia Today
Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today
Про це повідомляє Helsingin Sanomat.
Під час протестів у Швеції 21 січня датсько-шведський політик Расмус Палудан спалив Коран, однак він наголосив, що інспіратором такого акту був журналіст Чанг Фрік. Стверджується, що Чанг Фрік працює в ультраправому ЗМІ Exakt2, яке є дочірньою компанією російського пропагандистського каналу Russia Today.
Політик запевняє, що пропозиція поїхати до Швеції і спалити Коран надійшла від Чанга Фріка й іншого журналіста з Exakt24.
За словами Палудана, він також отримав допомогу від Чанга Фріка з фінансами, потрібними для розгляду заяви на дозвіл демонстрації в поліції. Зазначається, що журналіст підтвердив виданню Dagens Nyheter надання грошей.
Однак Чанг Фрік у таблоїді Expressen заявив, що не знав заздалегідь про наміри Палудана спалити Коран.
"Я особисто не заохочував би нікого спалювати релігійні писання або робити це самостійно", - сказав він.
- Нагадаємо, 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
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