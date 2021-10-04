У Швеції у ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда
Шведський художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вілкс загинув у ДТП, яка сталася в на півдні Швеції
Про це повідомляє SVT.
У Швеції загину у дорожньо-транспортній пригоді автор карикатур на пророка Мухаммеда 75-річний Ларс Вілкс.
ДТП сталося 3 жовтня на трасі біля містечка Маркарюд на півдні Швеції.
Як зазначається, автівка, в якій знаходився Вілкс і двоє охоронців, зіткнувся з вантажівкою. Обидві машини загорілися.
Охоронці Вілкса загинули разом з ним. Водій вантажівки потрапив до лікарні.
У поліції зазначили, що обставини аварії поки невідомі до кінця. Але за попередніми даними, немає підстав припускати, що в ДТП брав участь хтось ще.
- Як відомо, Ларс Вілкс жив під охороною поліції з тих пір, як в 2007 році намалював собаку з головою мусульманського пророка Мухаммеда і виявився в списку "головних ворогів ісламу". Карикатуру опублікували шведські і данські газети.
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