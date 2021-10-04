У Швеції у ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда

Про це повідомляє SVT.

У Швеції загину у дорожньо-транспортній пригоді автор карикатур на пророка Мухаммеда 75-річний Ларс Вілкс.

ДТП сталося 3 жовтня на трасі біля містечка Маркарюд на півдні Швеції.

Як зазначається, автівка, в якій знаходився Вілкс і двоє охоронців, зіткнувся з вантажівкою. Обидві машини загорілися.

Охоронці Вілкса загинули разом з ним. Водій вантажівки потрапив до лікарні.

У поліції зазначили, що обставини аварії поки невідомі до кінця. Але за попередніми даними, немає підстав припускати, що в ДТП брав участь хтось ще.

Як відомо, Ларс Вілкс жив під охороною поліції з тих пір, як в 2007 році намалював собаку з головою мусульманського пророка Мухаммеда і виявився в списку "головних ворогів ісламу". Карикатуру опублікували шведські і данські газети.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb