У Швейцарії два потяги зійшли з рейок через буревій, щонайменше 15 постраждалих
У п'ятницю 31 березня два регіональні потяги Швейцарії зійшли з рейок, унаслідок чого понад 10 людей постраждали. У країні зафіксували вітер, швидкістю понад 100 км/год
Про це пишуть 20Minuten.
У п'ятницю північною частиною Альп пронісся буревій "Матіс". У низинах були зафіксовані пориви вітру понад 100 км/год. Федеральний уряд Швейцарії оголосив рівень небезпеки 3 (значна небезпека).
Так, поїзд Aare Seeland mobil зійшов з рейок біля станції Lüscherz BE: поліція повідомила про щонайменше трьох травмованих.
Інший потяг зійшов з рейок в Бюрні-цум-Хоф, журналісти інформують про щонайменше 12 постраждалих, 9 дорослих і 3 дітей. Одна людина отримала важкі травми.
Зазначається, що залізничні маршрути закрили через аварії.
- Нагадаємо, раніше в Греції зіштовхнулися два потяги, прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що одна з найбільших залізничних катастроф сталася через "трагічну людську помилку"
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