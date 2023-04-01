У Швейцарії два потяги зійшли з рейок через буревій, щонайменше 15 постраждалих

Про це пишуть 20Minuten.

У п'ятницю північною частиною Альп пронісся буревій "Матіс". У низинах були зафіксовані пориви вітру понад 100 км/год. Федеральний уряд Швейцарії оголосив рівень небезпеки 3 (значна небезпека).

Так, поїзд Aare Seeland mobil зійшов з рейок біля станції Lüscherz BE: поліція повідомила про щонайменше трьох травмованих.

Інший потяг зійшов з рейок в Бюрні-цум-Хоф, журналісти інформують про щонайменше 12 постраждалих, 9 дорослих і 3 дітей. Одна людина отримала важкі травми.

Зазначається, що залізничні маршрути закрили через аварії.