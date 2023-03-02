Залізнична катастрофа у Греції сталася "через трагічну людську помилку": у країні тривають протести
Днями в Греції зіштовхнулися два потяги, прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що одна з найбільших залізничних катастроф сталася через "трагічну людську помилку"
Про це пишуть у BBC.
Після відвідування місця лобового зіткнення двох потягів у Греції прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що трагедія, яка забрала щонайменше 43 життя, сталася через "трагічну людську помилку".
"Правосуддя зробить свою справу", - ствердив він у телезверненні.
Через аварію в Греції спалахнули протести: були зіткнення з поліцією біля штаб-квартири Hellenic Train в Афінах - компанії, яка відповідає за обслуговування залізниць Греції. Також протести пройшли в Салоніках і місті Лариса, неподалік від якого у ніч на вівторок сталася катастрофа.
Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про це неодноразово попереджали протягом багатьох років.
59-річного начальника залізничної станції в Ларисі звинувачують у ненавмисному вбивстві. Він заперечує будь-які правопорушення, звинувачуючи в аварії технічну несправність. Міністр транспорту Костас Караманліс подав у відставку через катастрофу, заявивши, що він візьме на себе відповідальність за "тривалі невдачі" влади у налагодженні залізничної системи, яка, за його словами, не підходить для XXI століття.
- Нагадаємо, у ніч з 28 лютого на 1 березня у Греції сталась катастрофа - зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. За інформацією Proto Thema, потяг відправлявся з Афін, у ньому було 430 пасажирів.
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