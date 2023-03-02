Про це пишуть у BBC.

Після відвідування місця лобового зіткнення двох потягів у Греції прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що трагедія, яка забрала щонайменше 43 життя, сталася через "трагічну людську помилку".

"Правосуддя зробить свою справу", - ствердив він у телезверненні.

Через аварію в Греції спалахнули протести: були зіткнення з поліцією біля штаб-квартири Hellenic Train в Афінах - компанії, яка відповідає за обслуговування залізниць Греції. Також протести пройшли в Салоніках і місті Лариса, неподалік від якого у ніч на вівторок сталася катастрофа.

Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про це неодноразово попереджали протягом багатьох років.

59-річного начальника залізничної станції в Ларисі звинувачують у ненавмисному вбивстві. Він заперечує будь-які правопорушення, звинувачуючи в аварії технічну несправність. Міністр транспорту Костас Караманліс подав у відставку через катастрофу, заявивши, що він візьме на себе відповідальність за "тривалі невдачі" влади у налагодженні залізничної системи, яка, за його словами, не підходить для XXI століття.