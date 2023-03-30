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Головна Наука У Швейцарії піде з молотка рідкісний скелет тиранозавра

У Швейцарії піде з молотка рідкісний скелет тиранозавра

30 березня, 2023 четвер
07:31
Наука

Громадськості Швейцарії представили скелет гігантського тиранозавра рекса, наступного місяця його продадуть на аукціоні

Про це пишуть Reuters.

Очікується, що гігантський тиранозавр на ім'я TRX-293 Трініті оцінять від 5 мільйонів ($5,43 мільйона) до 8 мільйонів швейцарських франків ($8,70 мільйона) на аукціоні в Цюріху, який відбудеться 18 квітня.

Скелет заввишки 3,9 метра і завдовжки 11,6 метра - це лише третій скелет тиранозавра, виставлений на аукціон, і перший в Європі.

"Цей скелет називається "Трійця", тому що він складається з трьох осіб, і всі вони були знайдені в США", - сказав Сиріл Коллер, власник аукціонного дому, який проводив продаж.

  • Нагадаємо, в листопаді минулого року на аукціон Christie's виставили скелет тиранозавра, в Азії це сталося вперше.
Світ
Швейцарія
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