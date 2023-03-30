У Швейцарії піде з молотка рідкісний скелет тиранозавра

Про це пишуть Reuters.

Очікується, що гігантський тиранозавр на ім'я TRX-293 Трініті оцінять від 5 мільйонів ($5,43 мільйона) до 8 мільйонів швейцарських франків ($8,70 мільйона) на аукціоні в Цюріху, який відбудеться 18 квітня.

Скелет заввишки 3,9 метра і завдовжки 11,6 метра - це лише третій скелет тиранозавра, виставлений на аукціон, і перший в Європі.

"Цей скелет називається "Трійця", тому що він складається з трьох осіб, і всі вони були знайдені в США", - сказав Сиріл Коллер, власник аукціонного дому, який проводив продаж.