У Швейцарії піде з молотка рідкісний скелет тиранозавра
Громадськості Швейцарії представили скелет гігантського тиранозавра рекса, наступного місяця його продадуть на аукціоні
Про це пишуть Reuters.
Очікується, що гігантський тиранозавр на ім'я TRX-293 Трініті оцінять від 5 мільйонів ($5,43 мільйона) до 8 мільйонів швейцарських франків ($8,70 мільйона) на аукціоні в Цюріху, який відбудеться 18 квітня.
Скелет заввишки 3,9 метра і завдовжки 11,6 метра - це лише третій скелет тиранозавра, виставлений на аукціон, і перший в Європі.
"Цей скелет називається "Трійця", тому що він складається з трьох осіб, і всі вони були знайдені в США", - сказав Сиріл Коллер, власник аукціонного дому, який проводив продаж.
- Нагадаємо, в листопаді минулого року на аукціон Christie's виставили скелет тиранозавра, в Азії це сталося вперше.
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