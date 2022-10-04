У величезний особняк: рідкісний скелет тиранозавра продадуть на аукціоні
У Christie's сподіваються, що 30 листопада на аукціоні у Гонконзі за скелет динозавра вдасться виручити від 15 до 25 млн доларів
Про це повідомляє Daily Mail.
Аукціон, призначений на 30 листопада, стане першим випадком, коли скелет тиранозавра виставлять на торги в Азії. Рідкісний скелет тиранозавра, що відомий під назвою Шен, має колосальні розміри: 43 фути в довжину, 16 футів у висоту і 7 футів в ширину (12,2 метра в довжину, 4,6 метра у висоту і 2,1 метра в ширину) і важить 1400 кг.
Скелет, який наразі належить приватному колекціонеру, буде фізично виставлений у театрально-концертному залі Victoria Theatre & Concert Hall у Сінгапурі з 28 по 30 жовтня. Потім його перевезуть на 1600 миль на південний захід і виставлять на аукціон у виставковому та конференц-центрі Гонконгу перед особистим аукціоном
Співробітники аукціонного дому Christie's очікують, що ціна продажу буде в районі 120-200 мільйонів гонконзьких доларів (від 14 до 23,4 мільйона фунтів стерлінгів або від 15 до 25 мільйонів доларів). Очікують, що покупцем-переможцем може стати приватний колекціонер-мультимільйонер, який хоче виставити Шен у своєму величезному особняку – те, що стало предметом суперечок з палеонтологами.
"Для мене велика честь бути довіреним проведенням першого в Азії аукціону скелета T. rex — це переломний момент для ринку в регіоні", – сказав Френсіс Белін, президент Christie's Asia Pacific.
"Це зразок світового класу для музеїв та установ, і його аукціон у Гонконзі в листопаді пропонує безпрецедентну можливість для колекціонерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону володіти винятковою частиною нашої глобальної природної історії", – повідомив він.
"T.rex неймовірно рідкісні. Лише один із 80 мільйонів динозаврів T. rex зберігся як скам’янілість. Тільки два коли-небудь були продані на аукціоні. Tиранозавр – найбільший з усіх динозаврів, а Шен – один із найкращих", – каже доктор Джон Р. Наддс з Університету Манчестера, який досліджує цей вид динозаврів.
Тиранозаври – це вид динозаврів, який жив 68-66 мільйонів років тому на території, яка зараз є західною частиною Північної Америки. Це втілення еволюції м'ясоїдних тварин. Він мав найсильнішу силу укусу, найбільші орбіти серед усіх хребетних і мозок, який був надзвичайно розвиненим для динозаврів.
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