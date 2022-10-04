Про це повідомляє Daily Mail.

Аукціон, призначений на 30 листопада, стане першим випадком, коли скелет тиранозавра виставлять на торги в Азії. Рідкісний скелет тиранозавра, що відомий під назвою Шен, має колосальні розміри: 43 фути в довжину, 16 футів у висоту і 7 футів в ширину (12,2 метра в довжину, 4,6 метра у висоту і 2,1 метра в ширину) і важить 1400 кг.

Скелет, який наразі належить приватному колекціонеру, буде фізично виставлений у театрально-концертному залі Victoria Theatre & Concert Hall у Сінгапурі з 28 по 30 жовтня. Потім його перевезуть на 1600 миль на південний захід і виставлять на аукціон у виставковому та конференц-центрі Гонконгу перед особистим аукціоном

Співробітники аукціонного дому Christie's очікують, що ціна продажу буде в районі 120-200 мільйонів гонконзьких доларів (від 14 до 23,4 мільйона фунтів стерлінгів або від 15 до 25 мільйонів доларів). Очікують, що покупцем-переможцем може стати приватний колекціонер-мультимільйонер, який хоче виставити Шен у своєму величезному особняку – те, що стало предметом суперечок з палеонтологами.

"Для мене велика честь бути довіреним проведенням першого в Азії аукціону скелета T. rex — це переломний момент для ринку в регіоні", – сказав Френсіс Белін, президент Christie's Asia Pacific.

"Це зразок світового класу для музеїв та установ, і його аукціон у Гонконзі в листопаді пропонує безпрецедентну можливість для колекціонерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону володіти винятковою частиною нашої глобальної природної історії", – повідомив він.

"T.rex неймовірно рідкісні. Лише один із 80 мільйонів динозаврів T. rex зберігся як скам’янілість. Тільки два коли-небудь були продані на аукціоні. Tиранозавр – найбільший з усіх динозаврів, а Шен – один із найкращих", – каже доктор Джон Р. Наддс з Університету Манчестера, який досліджує цей вид динозаврів.

Тиранозаври – це вид динозаврів, який жив 68-66 мільйонів років тому на території, яка зараз є західною частиною Північної Америки. Це втілення еволюції м'ясоїдних тварин. Він мав найсильнішу силу укусу, найбільші орбіти серед усіх хребетних і мозок, який був надзвичайно розвиненим для динозаврів.

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