У Швейцарії ухвалили закон про переслідування за злочини агресії

Про це інформує Reuters.

Новий закон підтримали 127 депутатів швейцарського парламенту. Проти виступили 53 депутати.

"Включення до законодавства Швейцарії злочину агресії дозволило б їй посилити боротьбу з безкарністю за найтяжчі злочини відповідно до міжнародного права", - ідеться у заяві парламенту.

Злочин агресії, згідно з цим законом, визначено як "вторгнення чи спробу встановити політичний і військовий контроль над іншою суверенною державою". Ухвалення цього законопроєкту наближає законодавство Швейцарії до відповідності поправкам, прийнятим до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Видання пише, що голосування щодо ухвалення закону про кримінальне переслідування за злочини агресії відбулося за кілька годин після того, як слідчий орган ООН заявив, що має "розумні підстави" кваліфікувати актами агресії вторгнення Росії в Україну та її напади на українських захисників.